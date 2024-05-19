Під час подорожі група польських школярів залишилася ночувати в одному із санаторіїв в Заторже (Малопольське воєводство". Там і розпочалися пологи.

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Раптові пологи дівчини

Польські ЗМІ пишуть, що 13-річна дівчина під час перебування у санаторії відчула погіршення самопочуття, тому пішла до ванної кімнати – саме там у неї почалися перейми.Співробітник санаторію надав підлітку необхідну допомогу. Наразі вона перебуває в гінекологічному відділенні лікарні в Освенцимі, її стан стабільний. Немовля у важкому, проте стабільному стані, доправили до Університетської дитячої лікарні в Кракові.

Повідомляється, що про вагітність дівчини ніхто не знав. Поліція Польщі розпочала розслідування за фактом статевих зносин з особою, яка не досягла 15-річного віку. Згідно з Кримінальним кодексом країни, винній особі загрожує позбавлення волі на строк від 2 до 12 років.

Тепер слідчі встановлюють, хто є батьком дитини та за яких обставин могло відбутися запліднення.

Несподівані вагітності

Схожа історія у квітні 2024 року трапилася в Одеській області. Медики приїхали в одне з сіл регіону через скарги молодої жінки на температуру та біль в животі. Виявилося, що біль був симптомом пологової діяльності. На світ народилася дівчинка, стан якої лікарі оцінили у 6 балів по шкалі Апгар.

У Кам'янському Дніпропетровської області у жовтні 2023 року ідентичний випадок. Чоловік викликав 20-річній дівчині швидку через біль у животі та здуття. Та була переконана, що в неї загострення виразкової хвороби шлунку, та навіть заперечувала вагітність. Проте фельдшери успішно прийняли пологи і на світ народилася здорова дівчинка.