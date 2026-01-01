В польском аэропорту задержали украинца с глушителем радиосигналов
- В польском аэропорту Варшава Окенце задержали 23-летнего украинца с устройством для подавления радиосигналов, который не смог объяснить цель его использования.
- Прокуратура рассматривает возможность выдвижения обвинений в угрозе безопасности авиадвижения, а следствие проверяет записи с камер наблюдения для определения действий задержанного в предыдущие дни.
Гражданина Украины задержали после того, как он часами сидел в кафе в аэропорту Окенце с нелегальным устройством для заглушения сигналов. 23-летний мужчина не смог объяснить, зачем ему было нужно устройство.
Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Rzeczpospolita.
Почему в польском аэропорту Окенце задержали украинца?
В аэропорту Варшава Окенце 26 декабря задержали 23-летнего Илью С. Мужчина при себе имел устройство для радиоволнового глушения, работавшего в частотных диапазонах, предназначенных для связи и аэронавигации.
Украинец около шести часов сидел в кафе в открытой зоне терминала и работал за ноутбуком, что привлекло внимание службы безопасности аэропорта. Парень не смог объяснить, зачем был в аэропорту и для чего ему устройство для глушения.
Илья С. утверждал, что является военным и бизнесменом, и что постоянно проживает в Канаде. Представитель Окружной прокуратуры Варшавы Петр Скиба отметил, что дело считают крайне серьезным, а украинцу могут предъявить обвинения в действиях, создающих угрозу безопасности авиадвижения.
Специалисты должны проверить, что это было за устройство, для чего оно предназначено, какой была его мощность и уровень технологической сложности. Следствие предполагает, что Илья С. работал в аэропорту не только в день задержания, но и в предыдущие дни. Сейчас следователи проверяют записи с камер наблюдения.
Какие последние новости Польши?
Напомним, недавно в польском городе Радом группа людей жестоко избила украинца, из-за чего его госпитализировали. Консульская служба Украины в Польше находится в постоянном рабочем контакте с польскими правоохранительными органами, ведь факты насилия в отношении украинцев за рубежом требуют надлежащей и последовательной реакции.
Также известно, что в Польше произошла авария с участием Ford Kuga и Volkswagen Passat, в результате которой погибли шесть человек. Известно, что за рулем Ford находился 59-летний житель Бжега. Он вместе с пассажирами Passat погиб на месте. О другом водителе информации пока нет.