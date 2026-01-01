В польском аэропорту задержали украинца с глушителем радиосигналов

Гражданина Украины задержали после того, как он часами сидел в кафе в аэропорту Окенце с нелегальным устройством для заглушения сигналов. 23-летний мужчина не смог объяснить, зачем ему было нужно устройство.

Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Rzeczpospolita.

Смотрите также "Экономическая агрессия": Польша обвинила Украину в упадке еще одной отрасли

Почему в польском аэропорту Окенце задержали украинца?

В аэропорту Варшава Окенце 26 декабря задержали 23-летнего Илью С. Мужчина при себе имел устройство для радиоволнового глушения, работавшего в частотных диапазонах, предназначенных для связи и аэронавигации.

Украинец около шести часов сидел в кафе в открытой зоне терминала и работал за ноутбуком, что привлекло внимание службы безопасности аэропорта. Парень не смог объяснить, зачем был в аэропорту и для чего ему устройство для глушения.

Илья С. утверждал, что является военным и бизнесменом, и что постоянно проживает в Канаде. Представитель Окружной прокуратуры Варшавы Петр Скиба отметил, что дело считают крайне серьезным, а украинцу могут предъявить обвинения в действиях, создающих угрозу безопасности авиадвижения.

Специалисты должны проверить, что это было за устройство, для чего оно предназначено, какой была его мощность и уровень технологической сложности. Следствие предполагает, что Илья С. работал в аэропорту не только в день задержания, но и в предыдущие дни. Сейчас следователи проверяют записи с камер наблюдения.

Какие последние новости Польши?