Ужасную находную нашли в селе Беловицко Силезского воеводства в 25 километрах от границы с Чехией. Правоохранительные органы воздерживаются от развернутых комментариев по этому поводу.

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Что известно о жуткой находке

Местные жители рассказывают, что на место происшествия прибыли более 100 полицейских, десятки служебных машин и пожарные. Там они провели всю ночь.

Прокуратура подтвердила, что на заброшенной пастушке нашли 10 расчлененных трупов, которые держали в бочках с кислотой. Однако по неофициальным данным, трупов там гораздо больше и это место назвали буквально "кладбищем мафии". Неофициальные источники говорят о том, что правоохранители обнаружили и несколько обгоревших останков людей, однако официально правоохранители об этом ничего не заявляли.

Жители села также считают, что эти жуткие находки – последствия разборок мафии, но не польской. Из-за этих событий они очень напуганы.

Также неофициальные источники утверждают, что на найденных телах обнаружены следы пыток и пыток.

В Польше мужчина 13 лет жил с трупом матери

В городе Радлин в доме 76-летнего местного жителя обнаружили мумифицированный труп его матери. Тело случайно обнаружили медики. 76-летнему мужчине, державшему тело у себя дома, на улице стало плохо. Неравнодушные вызывали врачей. Когда мужчине стало лучше, медики решили провести его в квартиру, чтобы по дороге ему не стало плохо снова. Придя в его дом они увидели мумифицированный труп.

В ходе расследования удалось установить, что женщину похоронили еще в 2010 году после того, как она скончалась в возрасте 95 лет. после погребения сын решил вырыть тело. Следующие 13 лет мумифицированный труп матери он держал на диване в своей квартире.

Мужчину после этой находки госпитализировали в психушку.