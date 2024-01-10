В Президентском дворце Дуды задержали эксминистра внутренних дел и его заместителя

В Президентском дворце Польши правоохранители задержали эксминистра внутренних дел Мариуша Каминского и его заместителя Мацея Вонсика. После этого их однопартийцы инициировали протесты в стране.

Экс министра внутренних дел Польши Мариуша Каминского и его заместителя Мацея Вонсика сначала доставили в райотдел полиции, а затем в изолятор временного содержания.

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Польских политиков задержали в Президентском дворце

В 2015-2023 годах Каминский был Министром МВД, а Вонсик – вицеминистром.

Политиков обвиняют в махинациях и коррупции. Оба в прошлом месяце приговорили к двум годам заключения.

В чем обвиняют Каминского и Вонсика Приговор суда касается "земляного дела" с 2007 года, которое привело к развалу первого правительства ПиС (PIS-LPR-Samoobrona). Во время этой аферы Каминский, бывший главой Центрального антикоррупционного бюро Польши, вместе со своим заместителем Вонсиком подделывали документы, пытаясь обвинить лидера партии "Самоборона" и вице-премьера Анджея Леппера во взяточничестве вокруг земельного участка в Мазурском воеводстве.



В 2015 году они признаны виновными по этому делу, однако в том же году их помиловал новоизбранный президент Дуда, который был их однопартийцем. Это позволило Каминскому возглавить МВД.

По словам спикера нижней палаты парламента Шимона Главные, (Сейма), в декабре после приговора Каминский и Васик потеряли свои парламентские мандаты. Но оба это отрицали и заявляли, что планируют присутствовать на следующей сессии Сейма.

Последний приговор по делу обвинений был вынесен судом 20 декабря 2023 года. Каминский и Вонсик исчезли на сутки после получения полицией документов о решении суда.

Ранее стало известно, что они прячутся в Президентском дворце. Премьер-министр Дональд Туск обвинил президента Анджея Дуду в препятствовании правосудию.

Во время задержания Каминского и Вонсика Дуда встречался с Тихановской

Гражина Игначак-Бандич, глава канцелярии президента, рассказала частному телеканалу TV Republika, что полиция вошла во дворец, когда Дуда находился в своей другой официальной резиденции в Варшаве, Бельведере, на встрече со Светланой Тихановской.

Мы считаем, что они проникли незаконно, сотрудники канцелярии не сопротивлялись, полицейские были грубы, не хотели со мной разговаривать и не предоставили мне ни одного документа, который санкционировал бы их действия,

– заявила Гражина Игначак-Бандич.

По ее словам, когда Дуде сообщили о случившемся, он хотел немедленно приехать, но выход из дворца Бельведер был заблокирован городским автобусом.

В Варшаве началась акция протеста

После задержания Мариуша Каминского и его заместителя Мацея Вонсика в Польше начались протесты перед центральным офисом полиции, где их сначала содержали. Участники акции потребовали освобождения арестованных политиков.

Протест в Польше: смотрите видео

Протестующие собрались по инициативе партии "Право и справедливость", членами которой являются Камински и Васик. На демонстрации появился, в частности, соучредитель и председатель партии Ярослав Качиньский.