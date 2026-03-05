В Польше массово задерживают иностранцев: 91 украинец оказался под угрозой депортации
- В операции, которая состоялась 2 – 3 марта, приняли участие более 700 сотрудников Пограничной службы из всех региональных подразделений.
Польские правоохранители задержали более 140 иностранцев, среди них 91 украинец, которым вынесено решение о депортации.
Польские правоохранители вместе с Пограничной службой провели масштабную операцию по всей стране, в рамках которой задержали более 140 иностранцев. Среди них - 91 гражданин Украины, всем задержанным вынесли решение о принудительном возвращении на родину.
Об этом сообщило польское издание РоІѕке Radio.
Почему иностранцы оказались за решеткой?
В то же время полиция отметила, что в более широкой общенациональной операции было задействовано почти 26,5 тысячи правоохранителей. Ее целью был розыск людей, которые скрываются от правоохранительных органов или правосудия.
В целом правоохранители задержали 1944 человека, которые находились в розыске по ордерам на арест или решениям судов. Среди них – 147 иностранцев, которых разыскивала польские власти.
География задержанных иностранцев такова:
- украинцы – 91 человек (абсолютное большинство);
- грузины – 14 человек;
- белорусы – 8 человек;
- молдаване – 3 человека;
- россияне – 2 человека.
Еще семь человек задержали на основании Европейских ордеров на арест и "красных сообщений" Интерпола.
Пограничная служба Польши уже начала более 110 административных производств по выдворению иностранцев. Для большинства задержанных граждан Украины это означает немедленное аннулирование права на пребывание в стране, принудительное сопровождение до границы и запрет на въезд в Шенгенскую зону на срок от шести месяцев до пяти лет.
Для украинцев в Польше меняются условия
Легализация украинцев в Польше теперь будет происходить по общим условиям. С 5 марта возможности получить карту побыту на основании "спецзакона" не будет.
Поэтому, для получения легального статуса пребывания заявитель должен доказать цель, по которой хочет получить карту. Это может быть работа, бизнес, обучение и тому подобное.
Среди причин, по которым могут отказать в получении карты побыту: неполный пакет документов, ошибки во взносе (заявлении): из-за этого могут вызвать для уточнения данных, отсутствие обязательного Załącznika (приложения №1) при подаче на карту побыту по работе.