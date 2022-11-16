Приехал из Украины: директор ЦРУ встретился с Дудой после падения ракет в Польше

В Варшаву 16 ноября приехал директор ЦРУ Уильям Бернс. Визит прошел на фоне ситуации с падением ракет в Польше.

Кстати, до этого Бернс был в Киеве и Анкаре. По приезду в Польшу он встретился с президентом Анджеем Дудой. Об этом сообщил глава Бюро национальной безопасности Польши Яцек Сивер.

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Дуда и Бернс говорили о совместной ситуации с безопасностью. В частности, в контексте последних событий. Подытожили, что есть много работы на линии Польша – США.



Встреча Дуды и Бернса / фото KPRP

Ракеты упали в Польше: что известно

Во время массированной ракетной атаки по Украине в Польше раздался взрыв. В Пшеводуве в Люблинском воеводстве упала ракета. Там погибли два человека.

Президент Польша и Анджей Дуда говорит, что ракета, вероятно, была от украинской ПВО, но изготовили ее в России.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг также предположил, что в Польше упала украинская ракета, которую силы ПВО запустили, чтобы сбить российскую. Однако он подчеркнул, что Украина не виновата.

Воздушные силы Украины готовы предоставить все материалы и специалистов, чтобы установить правду. Президент Владимир Зеленский уверен, что ракета была не украинская. Киев готов предоставить доказательства российского следа в этом инциденте.

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