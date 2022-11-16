До речі, перед тим Бернс був в Києві та Анкарі. Після приїзду до Польщі він зустрівся з президентом Анджеєм Дудою. Про це повідомив голова Бюро національної безпеки Польщі Яцек Сівер.

До речі Цілеспрямована атака чи "випадковість": що за ракети вдарили по Польщі і якими будуть наслідки

Дуда та Бернс говорили про спільну ситуацію з безпекою. Зокрема, у контексті останніх подій. Підсумували, що є багато роботи на лінії Польща – США.



Зустріч Дуди та Бернса / фото KPRP

Ракети впали в Польщі: що відомо

Під час масованої ракетної атаки по Україні у Польщі пролунав вибух. У Пшеводуві, що в Люблінському воєводстві, впала ракета. Там загинули двоє людей.

Президент Польщі Анджей Дуда каже, що ракета, ймовірно, була від української ППО, але виготовили її у Росії.

Генсек НАТО Єнс Столтенберг теж припустив, що в Польщі впала українська ракета, яку сили ППО запустили, щоб збити російську. Однак він наголосив, що Україна не винна.

Повітряні сили України готові надати всі матеріали і спеціалістів, аби встановити правду. Президент Володимир Зеленський переконаний, що ракета була не українська. Київ готовий надати докази російського сліду в цьому інциденті.

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