В городе Елк Варминско-Мазурского воеводства на севере Польши обнаружили метеорологический шар. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на RMF FM.

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Что известно об этом

Предполагают, что она, вероятно, залетела из российского Калининграда.

Воздушный шар нашли в лесу вблизи села Простки, что в Елкском уезде. Работники местного лесничества сообщили о находке в полицию.

Предварительный осмотр объекта подтвердил, что это метеорологический прибор. Его используют для измерения температуры.

На то, откуда прибыл шар, указывает маркировка кириллицей на нем.

Ранее стало известно, что воздушный шар, который влетел в польское воздушное пространство с территории России 20 июня, кружил там 5 часов.

Отмечают, что объект не представлял угрозы национальной безопасности Польши, а учитывая "возможные негативные последствия" его уничтожения Оперативное командование приняло решение этого не делать.