В Полтаве и Днепре слышали взрывы: Восток, вероятно, атаковали "шахидами"
Источник:Дмитрий Лунин
В ночь на 1 ноября в ряде областей была объявлена воздушная тревога. Позже в Полтаве и Днепре услышали взрывы.
Дмитрий Лунин – глава Полтавской ОВА – призвал людей находиться в укрытиях гражданской защиты. Это спасает жизнь.
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В Полтаве были слышны взрывы. Остаемся в укрытиях. Подробная информация будет позже,
– заявил Лунин.
В сети сообщали об атаке города дронами-камикадзе.
Кроме того, сообщали о взрывах в Днепре. В сети люди публикуют кадры пожара в одном из районов города.
В то же время, официального подтверждения или опровержения информации пока не было.
По состоянию на 02:42 воздушная тревога продолжается в следующих областях:
- Сумской;
- Полтавской;
- Запорожский;
- Днепропетровской;
- Харьковской;
- Луганской (длится с апреля 2022 года).
Массированная атака 31 октября
Людей призывают не пренебрегать воздушными тревогами. Россия – страна-террорист, которая продолжает цинично атаковать Украину. В течении 31 октября захватчики атаковали Украину 50 ракетами. К счастью, защитники украинского неба сбили 44 из них.
Россияне атаковали Украину ракетами Х-101 и Х-555. Их враг запускал из района Каспийского моря. Оккупанты продолжают бить по гражданской инфраструктуре Украины.
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