Молодой человек взялся за правоохранителя: в Полтаве избили полицейского, который пытался остановить драку
Источник:Главное управление Нацполиции Полтавщины
Поздно вечером 10 марта, около 23 часов, правоохранители поспешили на вызов из-за конфликта между полтавчанами. Однако одного молодого человека не остановила даже форма полицейских.
Как сообщили в Нацполиции, конфликт между гражданами возник на улице Черепанова, куда сразу прибыл наряд патрульной полиции.
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Нападение на инспектора полиции
Прибывшие по вызову правоохранители обратились к участникам конфликта с требованием прекратить правонарушения. Однако 21-летний молодой человек не только не остыл и не отреагировал на замечания, но и внезапно нанес удар инспектору.
Однако последствия агрессивного мужчины догнали сразу. Его за нападение на полицейского тут же задержали. Более того, против него начали уголовное производство.
Что угрожает правонарушителю
Мужчину задержали в порядке статьи 208 Уголовного процессуального кодекса Украины и при процессуальном руководстве Полтавской окружной прокуратуры открыли против него производство.
Инкриминируют ему же нарушение части 2 статьи 345 Уголовного кодекса Украины "Угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа". Именно в ней говорится о преднамеренном причинении работнику правоохранительного органа побоев и телесных повреждений в связи с исполнением им служебных обязанностей.
Решается вопрос о сообщении фигуранту о подозрении и избрании ему меры пресечения – содержания под стражей,
– рассказал заместитель начальника полиции Полтавщины Сергей Рекун.
Если суд признает вину правонарушителя, то задержанному грозит до пяти лет ограничения или лишения свободы.