В Полтаве прогремела серия взрывов: на город нацелились дроны

Россия продолжает наносить удары по украинским городам с помощью дронов. Так, утром 11 ноября в Полтаве прогремели взрывы.

Об этом пишет секретарь Полтавского горсовета Екатерина Ямщикова и руководитель Полтавской ОВА Виталий Дьяковнич.

Что известно об атаке?

Воздушная тревога в разных районах Полтавщины объявлялась после 09:40. Она была связана с угрозой дроновой, а кое-где и ракетной атаки.

Потом Воздушные силы ВСУ сообщили о движении реактивного беспилотника в направлении города. Около 10:10 горожане услышали первые взрывы.

Информация уточняется! Сохраняется угроза вражеских ударов!

– добавила Ямщикова.

Через три минуты военные предупредили о движении "Бандеролей" в направлении областного центра. После этого в городе снова было громко – прогремела серия взрывов.

В ОВА также подтвердили, что враг атакует Полтаву. Однако пока нет информации о возможных последствиях обстрелов.

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Напомним, российские войска нанесли удары по энергетике Одесщины. В результате атаки без света остались около 135 тысяч потребителей в трех районах региона. К сожалению, из-за удара погиб человек.