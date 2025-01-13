В Полтаве прогремели взрывы

Россия атакует Украину ударными БпЛА. В ночь на 13 января взрывы прогремели в Полтаве.

О них стало известно в 00:13. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Суспильное.

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Что известно о взрывах в Полтаве

Воздушные силы в 23:50 предупреждали о движении российских БПЛА на севере Сумщины курсом на Полтавщину.

Особое внимание опасности мониторинговые каналы просили обратить для Зинькова, Диканьки и Полтавы.

В 00:08 мониторы призвали полтавчан пройти в укрытие – беспилотник близился к городу.

Уже через несколько минут там раздались взрывы.

По состоянию на 00:30, сообщений от властей о возможных последствиях взрывов в Полтаве нет.

К слову, воздушная тревога в регионе была объявлена ​​в 18:33. Всегда находитесь в укрытиях до отбоя.

Где объявлена ​​воздушная тревога: смотрите на карте

Напомним, что вечером 12 января взрывы также раздавались в Киевской области. ОВА сообщила, что в регионе работала ПВО по российским целям.