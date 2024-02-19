Днем 19 февраля в Полтаве прогремели взрывы. Также звуки взрывов слышали в Кропивницком и вблизи Кременчуга.

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Россияне могли применить баллистику

Перед этим Воздушные силы объявили воздушную тревогу в ряде областей Украины. В частности, это было связано с угрозой удара баллистического вооружения.

Пока нет никаких подробностей о том, были ли попадания.

Также по всей Украине объявили воздушную тревогу из-за взлета носителя гиперзвуковой ракеты "Кинжал" МиГ-31К. Не игнорируйте воздушную тревогу. Пройдите в ближайшее укрытие. Помните, обычная осторожность может сохранить жизнь.

Враг 15 февраля атаковал Полтавскую область