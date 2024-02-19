Днем 19 февраля в Полтаве прогремели взрывы. Также звуки взрывов слышали в Кропивницком и вблизи Кременчуга.
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Россияне могли применить баллистику
Перед этим Воздушные силы объявили воздушную тревогу в ряде областей Украины. В частности, это было связано с угрозой удара баллистического вооружения.
Пока нет никаких подробностей о том, были ли попадания.
Также по всей Украине объявили воздушную тревогу из-за взлета носителя гиперзвуковой ракеты "Кинжал" МиГ-31К. Не игнорируйте воздушную тревогу. Пройдите в ближайшее укрытие. Помните, обычная осторожность может сохранить жизнь.
Враг 15 февраля атаковал Полтавскую область
- Россия в ночь на 15 февраля атаковала Полтавскую область. Оккупанты попали в складское помещение. Стоит отметить, что на рассвете оккупанты запустили по Украине ракеты из стратегических бомбардировщиков Ту-95.
- Филипп Пронин уточнил, что атака россиян вызвала пожар на площади 100 квадратных метров. К счастью, обошлось без жертв и пострадавших.
- В то же время о пострадавших речь не шла.