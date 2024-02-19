Вдень 19 лютого у Полтаві пролунали вибухи. Також звуки вибухів чули у Кропивницькому та поблизу Кременчука.
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Росіяни могли застосувати балістику
Перед цим Повітряні сили оголосили повітряну тривогу у низці областей України. Зокрема, це було пов'язано із загрозою удару балістичного озброєння.
Поки немає жодних деталей щодо того, чи були влучання.
Також по всій Україні оголосили повітряну тривогу через зліт носія гіперзвукової ракети "Кинджал" МіГ-31К. Не ігноруйте повітряну тривогу. Пройдіть у найближче укриття. Пам'ятайте, звичайна обережність може зберегти життя.
Ворог 15 лютого атакував Полтавщину
- Росія вночі проти 15 лютого атакувала Полтавську область. Окупанти влучили у складське приміщення. Варто зауважити, що вдосвіта окупанти запустили по Україні ракети зі стратегічних бомбардувальників Ту-95.
- Філіп Пронін уточнив, що атака росіян спричинила пожежу на площі 100 метрів квадратних. На щастя, обійшлося без жертв та постраждалих.
- Водночас про постраждалих не йшлося.