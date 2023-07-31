Правоохранители отметили, что всем пострадавшим была оказана вся необходимая медицинская помощь. Полиция устанавливает все детали совершения этого дорожно-транспортного происшествия.

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Что известно о ДТП в Полтавской области

В полиции Полтавской области отметили, что ДТП произошло 30 июля, около 15 часов, на автодороге между селами Прони и Стасе Полтавского района. Так, по данным следствия, произошло столкновение автобуса РУТА с автомобилем Volkswagen Tiguan.



В Полтавской области автомобиль столкнулся с автобусом / Фото Полиции Полтавской области

В результате ДТП на месте происшествия погиб 40-летний водитель легковушки и 56-летняя пассажирка маршрутного автобуса,

– рассказали правоохранители.

Кроме того, полиции известно, что телесные повреждения разной степени тяжести получили пассажирка автомобиля и 10 пассажиров автобуса,



В результате аварии пострадали 11 человек и 2 погибли / Фото Полиции Полтавской области

Среди них также был один малолетний ребенок. Всех пострадавших доставили в больницу. В полиции также установили, что на момент столкновения в автобусе находились 17 пассажиров и водитель.



На момент аварии в автобусе находились 17 пассажиров и водитель / Фото Полиции Полтавской области

Сейчас полицейские начали досудебное расследование, связанное с нарушением правил безопасности дорожного движения, повлекшее гибель нескольких человек. Правоохранители также устанавливают все происшествия событий.

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