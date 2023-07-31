Правоохоронці зазначили, що всім постраждалим надали всю необхідну медичну допомогу. Наразі поліція встановлює всі деталі скоєння цієї дорожньо-транспортної пригоди.
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Що відомо про ДТП у Полтавській області
У поліції Полтавщини зазначили, що ДТП сталася 30 липня, близько 15 години, на автодорозі між селами Проні та Стасі Полтавського району. Так, за даними слідства, відбулося зіткнення автобуса РУТА з автомобілем Volkswagen Tiguan.
У Полтавській області автівка зіткнулася з автобусом / Фото Поліції Полтавщини
Унаслідок ДТП на місці події загинув 40-річний водій легковика та 56-річна пасажирка маршрутного автобуса,
– розповіли правоохоронці.
Крім того, поліції відомо, що тілесні ушкодження різного ступеню тяжкості отримали пасажирка автівки та 10 пасажирів автобуса,
Внаслідок аварії постраждали 11 осіб та 2 загинули / Фото Поліції Полтавщини
Серед них також була одна малолітня дитина. Усіх постраждалих доставили до лікарні.У поліції також встановили, що на момент зіткнення в автобусі перебували 17 пасажирів та водій.
На момент аварії в автобусі перебували 17 пасажирів і водій / Фото Поліції Полтавщини
Зараз поліцейські розпочали досудове розслідування пов'язане з порушенням правил безпеки дорожнього руху, що спричинило загибель кількох осіб. Правоохоронці також встановлюють всі обставини подій.
Раніше на Полтавщині сталася ДТП з мікроавтобусом з військовими
- Поблизу міста Пирятин, що в Полтавській області 4 липня сталася жахлива аварія. Так, у дорожньо-транспортну пригоду потрапив автобус, який перевозив наших військових.
- У Державному бюро розслідувань наголосили, що внаслідок аварії 1 пасажир загинув, ще 4 зазнали поранень. Їх доставили до пирятинської лікарні.
- Правоохоронці також розпочали досудове розслідування пов'язане з порушенням правил водіння або транспортної машини, що спричинило потерпілому середньої тяжкості чи тяжкі тілесні ушкодження або загибель особи. Санкція статті передбачає позбавлення волі строком від 2 до 5 років.