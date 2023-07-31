Правоохоронці зазначили, що всім постраждалим надали всю необхідну медичну допомогу. Наразі поліція встановлює всі деталі скоєння цієї дорожньо-транспортної пригоди.

Дивіться також На Полтавщині чоловіки тягнули прив'язаного собаку за мотоциклом: поліція відкрила провадження

Що відомо про ДТП у Полтавській області

У поліції Полтавщини зазначили, що ДТП сталася 30 липня, близько 15 години, на автодорозі між селами Проні та Стасі Полтавського району. Так, за даними слідства, відбулося зіткнення автобуса РУТА з автомобілем Volkswagen Tiguan.



У Полтавській області автівка зіткнулася з автобусом / Фото Поліції Полтавщини

Унаслідок ДТП на місці події загинув 40-річний водій легковика та 56-річна пасажирка маршрутного автобуса,

– розповіли правоохоронці.

Крім того, поліції відомо, що тілесні ушкодження різного ступеню тяжкості отримали пасажирка автівки та 10 пасажирів автобуса,



Внаслідок аварії постраждали 11 осіб та 2 загинули / Фото Поліції Полтавщини

Серед них також була одна малолітня дитина. Усіх постраждалих доставили до лікарні.У поліції також встановили, що на момент зіткнення в автобусі перебували 17 пасажирів та водій.



На момент аварії в автобусі перебували 17 пасажирів і водій / Фото Поліції Полтавщини

Зараз поліцейські розпочали досудове розслідування пов'язане з порушенням правил безпеки дорожнього руху, що спричинило загибель кількох осіб. Правоохоронці також встановлюють всі обставини подій.

Раніше на Полтавщині сталася ДТП з мікроавтобусом з військовими