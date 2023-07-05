Наразі справу щодо ДТП розслідує ДБР. Про це повідомив речник теруправління Держбюро розслідувань Олександр Білка.
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На Полтавщині мікроавтобус з військовими потрапив у ДТП
Аварія сталася зранку 4 липня. Мікроавтобус з військовими з’їхав за межі проїзної частини та перевернувся. За словами речника ДБР, внаслідок ДТП загинув один з пасажирів, ще четверо – травмовані.
Наразі постраждалі пасажири перебувають у Пирятинській лікарні. Їхній стан – стабільний, середньої тяжкості, але вони при свідомості.
Тепер розпочато досудове розслідування за статтею про порушення правил водіння або експлуатації бойової, спеціальної чи транспортної машини, що спричинило потерпілому середньої тяжкості чи тяжкі тілесні ушкодження або загибель потерпілого. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від 2 до 5 років.
Моторошні ДТП в Україні: останні новини
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- Також смертельна аварія сталась 24 червня на вулиці Республіканській у Кременчуці. Серед загиблих – 15-річний підліток. Поліція відкрила кримінальне провадження. Попередньо, винуватець ДТП був у стані наркотичного сп'яніння.
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