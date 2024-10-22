В помещении ТЦК в Полтавской области мужчина покончил с собой

В Полтавской области в помещении территориального центра комплектования и социальной поддержки мужчина покончил с собой. Следов насилия на теле не обнаружили.

Инцидент произошел накануне, 21 октября, в одном из технических помещений пункта предварительного сбора военнообязанных. Об этом сообщает Полтавский областной ТЦК и СП.

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21 октября в одном из технических помещений пункта предварительного сбора военнообязанных было обнаружено тело мужчины с явными признаками того, что он сам покончил с собой. Следов насилия обнаружено не было. На место происшествия сразу были вызваны правоохранители, начавшие следственные действия,

– говорится в сообщении.

В пункт сбора, согласно обнародованной информации, его доставили полицией, поскольку мужчина находился в розыске. Он отказался проходить военно-врачебную комиссию и был составлен акт отказа. По данному факту готовилось сообщение в полицию.

Ведь мужчина совершил уголовное преступление по статье об уклонении от призыва на военную службу во время мобилизации. В прошлом году его уже судили по этой статье на три года лишения свободы с освобождением от наказания с одним годом испытательного срока, завершившегося в сентябре 2024 года.

"Никакого физического или психологического давления на военнообязанного не осуществлялось – он ожидал сборного пункта, пока будут оформлены все документы. По данному факту правоохранительными органами возбуждено уголовное дело", – добавляют военнослужащие ТЦК.

Для выяснения всех причин и обстоятельств проводится служебное расследование. В ТЦК призвали соблюдать информационную гигиену, в частности проверять информацию и воздерживаться от потребления непроверенных, извращенных и манипулятивных сообщений.

Напомним, в марте во время пребывания в военкомате города Хуст на Закарпатье, еще один парень также пытался покончить с собой. Незадолго до этого он стремился незаконно пересечь границу.