В порт Черноморска прибыло второе судно под погрузку: будет забирать кукурузу

Вечером 10 августа в Черноморский порт прибыло второе судно под загрузку. Речь идет о балкере OSPREY S.

В Министерстве инфраструктуры рассказали, что оно способно перевозить до 30 тысяч тонн украинской кукурузы.

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Отметим, что это уже второе судно, зашедшее под загрузку в порт "Черноморск" в рамках подписанной Инициативы о безопасной транспортировке зерна и продуктов питания из украинских портов.

Накануне, 9 августа, из порта Черноморска вышли еще 2 судна. "Зерновым коридором" отправились очередные 70 тысяч тонн продовольствия.

2 судна вышли из порта "Черноморск" с общим объемом груза 70 тысяч тонн. Судно RAHMI YAGGI доставит 5,3 тысячи тонн продовольствия в Турцию, еще почти 65 тысяч тонн кукурузы балкер-панамакс OCEAN LION доставит в Южную Корею,

– говорится в сообщении.

Украина планирует отправлять более 100 судов в месяц

Наше государство планирует сделать все возможное, чтобы ежемесячно можно было обрабатывать более 100 судов. Об этом рассказал министр инфраструктуры Александр Кубраков. Он также добавил, что стремится к тому, чтобы украинские порты работали как на выход, так и на вход.

Цель Украины на будущее – 3 и более миллионов тонн экспорта аграрной продукции в месяц. Будут отправлять ее из портов "Одесса", "Черноморск", а также "Южный".

Если говорить о текущей ситуации, то нам необходимо сначала вывезти прошлогодний урожай. Речь идет о 20 миллионах тонн продукции. И только после этого можно будет заниматься экспортом того, что украинские аграрии собрали в этом году.