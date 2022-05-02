В портах Украины заблокировано 4,5 миллиона тонн зерна, – ООН

Организация Объединенных Наций заявила, что в украинских портах находится около 4,5 миллиона тонн зерна. К сожалению, из-за закрытых морских путей их невозможно вывезти из нашего государства.

Соответствующую информацию рассказал представитель Всемирной продовольственной программы ООН Мартин Фрик. Это случилось 1 мая – на 67-й день войны, которую Россия начала против Украины.

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Миллионы тонн украинского зерна заблокированы в портах

Мартин Фрик напомнил, что до начала войны Украина была одним из крупнейших в мире экспортером пшеницы и производителем кукурузы.

Многие страны зависят от снабжения украинской пшеницы… Голод не должен быть оружием,

– заявили в ООН.

Представитель Организации Объединенных Наций призвал возобновить поставки продовольствия Украины в другие государства. Это необходимо, чтобы смягчить глобальный продовольственный кризис.

В марте 2022 года ООН зафиксировала рост мировых цен на продукты более чем на 12%. Это рекорд с 1990 года.

В частности, рост цен и перебои с доставкой поставили под угрозу ситуацию с продовольствием в странах Ближнего Востока, Африки и некоторых регионах Азии. Там ведь люди постоянно недоедают. Только хлеб по субсидиям и дешевая лапша помогают им выжить.

К слову, Украина экспортирует около 70% своей сельскохозяйственной продукции.

Ситуация с украинским зерном из-за войны

Министерство инфраструктуры Украины приняло решение закрыть некоторые порты, в частности, Бердянска, Херсона, Мариуполя и Скадовска. Ведь все эти города находятся во временной оккупации россиян, поэтому Украина не может там обслуживать суда и пассажиров, проводить грузовые и хозяйственные виды деятельности, гарантировать безопасность водного транспорта, выполнять свои обязательства по охране окружающей среды.

В Центре противодействия дезинформации заявили, что Россия готовит манипуляции по теме возможного "голода" в Украине и мире. Но на самом деле голод нам не грозит.

Ранее представитель американских властей заявлял, что российские атаки влияют на глобальные поставки продовольствия. В частности российские оккупанты уже повредили по меньшей мере 6 зерновых хранилищ.

Стоит отметить, что в конце марта стало известно – оккупанты украли зерно, которое должно было направляться в страны Ближнего Востока. Пока судьбу этого зерна отследить его невозможно. Вероятно, враг реализовал его от имени России. После этого враг продолжал тоннами вывозить наше зерно из Украины.

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