В порту Амстердама отказываются разгружать танкер с российским дизелем

Сотрудники порта Амстердама отказываются разгружать танкер с российским дизелем. Муниципалитет города поддерживает людей за такую позицию.

Пока наблюдают, что будет делать танкер под названием "Sunny Liger". Если владелец судна решит попытаться разгрузиться в порту Амстердама, не факт, что ему дадут на это "зеленый свет".

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Несмотря на это, официально ему разрешено загружаться и разгружаться в Нидерландах. Хотя нефтяной танкер полностью был загружен в российском городе, но он плавает под флагом Маршалловых островов. Поэтому судно не подпадает под европейские санкции.

Как отреагировали в Украине

"Нефтяной танкер "Sunny Liger" с российской нефтью вошел в порт Амстердама. Мы призываем правительство Нидерландов потребовать немедленного ухода этого судна. Нидерланды, поддержку которых Украина очень ценит, не должны стать местом для грязных российских нефтяных схем", – написал представитель Министерства иностранных дел. Украина Олег Николенко.

Что известно о санкциях против России по нефти

Государства-члены Европейского Союза до сих пор не имеют согласия о полном эмбарго или повышении пошлин на импорт российской нефти и газа.

Против запретов на импорт нефти и газа выступали Германия и Австрия, получающие большую часть этих ресурсов из России.

Появилась информация, что Германия согласилась прекратить поставки российской нефти. Это поможет ЕС ввести эмбарго на поставку сырой нефти из России. Данный пункт может быть включен в следующий пакет санкций.

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