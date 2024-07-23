Удар по парому России в порту "Кавказ": в СМИ назвали, какое судно могли поразить дроны

Утром 23 июля в российском порту "Кавказ" прогремели мощные взрывы. Вероятно, дроны атаковали паромное судно "Конро Трейдер".

Стоит заметить, что атаку по порту "Кавказ", а также прилет по паромному судну признал губернатор Краснодарского края Вениамин Кондартьев. Как отмечают в СМИ, такие слова Кондратьева могут признать "дискредитацией вооруженных сил РФ", за что он может понести наказание.

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В российском порту поразили паромное судно

Поскольку удар по паромному судну признали представители российских властей, то в СМИ предполагают, что беспилотники могли поразить "Конро Трейдер". К слову, это уже не первый поврежденный паром. В мае 2024 года Силы обороны успешно отработали по 2 паромным судам. Тогда под ударом оказался паром "Авангард", который россияне уже якобы отремонтировали.

В общем Россия имеет только 2 железнодорожных парома, которые работают на переправе через Керченский пролив, – "Авангард" и "Конро Трейдер". Поскольку первое судно было на ремонте, то, вероятно, во время атаки 23 июля был поврежден второй паром – "Конро Трейдер".

21 июня в России сообщили о ликвидации последствий украинской атаки по парому "Авангард". Как стало известно, паром получил пробоину в машинном отделении и полностью потерял плавучесть. Поэтому, чтобы только подготовить его к буксировке на Керченский судоремонтный завод, оккупанты потратили 3 недели.

Таким образом, единственным возможным кандидатом, если речь идет о поражении именно железнодорожного парома, остается "Конро Трейдер". В то же время не исключено, что целью удара стал один из пяти автомобильных паромов: большие "Лаврентий", "Панагия", "Мария" и меньшие – "Керченский-2", "Эйск",

– отметили журналисты.

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В то же время OSINT-аналитики телеграмм-канала "КиберБорошно" предполагают, что под ударом могло оказаться другое судно – "Авангард". К такому выводу эксперты пришли, проанализировав спутниковые снимки.

Аналитики опубликовали также снимки в сети и объяснили, какое именно судно оказалось под ударом.

Первое изображение наглядно демонстрирует разницу между этими паромами и то, как они выглядят на качественных спутниковых снимках в Google Earth Pro и в Sentinel. Главные визуальные различия – это длина (134 метров – "Авангард", 109 метров – "Конро Трейдер") и разная цветовая гамма,

– отметили аналитики.

Кроме того, они утверждают, что "Авангард" уже возобновил работу после прошлой атаки и именно был в порту "Кавказ" с 21 июля, ведь ожидал загрузки. В то же время "Конро Трейдер" также был в порту, но уже стоял загружен и, вероятно, готовился к отправке.

Спутниковые снимки порта "Кавказ" / Фото OSINT-аналитиков телеграм-канала "КиберБорошно"

"Имея факт, что "Конро Трейдер" загружался примерно 5 дней, а на снимках 21 июля "Авангард" еще был пустой, есть высокая вероятность, что 23 июля "Авангард" еще стоял в порту "Кавказ". Также дополнительным фактором является то, что "Конро Трейдер" 21 июля уже был загружен и, вероятно, готовился к отправке. Поскольку с того момента прошло несколько дней, есть высокая вероятность, что его в порту уже не было. Вывод – наиболее вероятный кандидат на поражение – паром "Авангард"", – резюмировали аналитики.