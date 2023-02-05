Администрация морских портов Украины сообщила, что во избежание затопления наши службы всю ночь откачивали воду из баржи. По состоянию на 5 февраля экипаж еще производит небольшой ремонт судна.

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Что произошло в порту Рени

04 февраля службы Ренийского филиала госпредприятия "Администрация морских портов Украины" получила данные, что на плывущей под флагом Румынии барже OKOR-3 (1907 года) есть подозрение на водотечность.



Баржа чуть не затонула в порту Рени / Фото Администрации морских портов Украины

По данным наших специалистов:

после обследования баржи информация подтвердилась;

на место происшествия отправили теплоход "Смелый" для откачки воды.



Баржу в порту Рени спасли / Фото Администрации морских портов Украины

За плавучесть суда сражались всю ночь. По состоянию на 05 февраля воду из трюма откачали, судно выровнялось и не утонуло,

– говорится в сообщении.

По состоянию на 5 февраля судно стоит в акватории порта в мореходном состоянии. Экипаж производит небольшой ремонт. К счастью, люди не пострадали.

Как откачивали воду из румынской баржи: смотрите видео



Румынский телеканал Stirile Pro-TV, ссылаясь на данные судовладельца, рассказал, что вода начала прибывать в машинное отделение во время грузовых работ.

Пять румынских моряков спаслись, но они не смогли устранить причину протекания и предотвратить аварию.

Судно принадлежит компании-судовладельцу из города Констанца.

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