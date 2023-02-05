Адміністрація морських портів України повідомила, що для уникнення затоплення, наші служби всю ніч відкачували воду з баржі. Станом на 5 лютого, екіпаж ще проводить невеликий ремонт судна.
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Що відбулось у порту Рені
04 лютого служби Ренійської філії держпідприємства "Адміністрація морських портів України" отримала дані, що на баржі OKOR-3 (1907 року), яка пливе під прапором Румунії, є підозра на водотечність.
Баржа ледь не затонула в порту Рені / Фото Адміністрації морських портів України
За даними наших фахівців:
- після обстеження баржі інформація підтвердилась;
- на місце події відправили теплохід "Смелий" для відкачування води.
Баржу в порту Рені врятували /Фото Адміністрації морських портів України
За плавучість судна боролися всю ніч. Станом на 05 лютого воду з трюму відкачали, судно вирівнялося і не потонуло,
– мовиться в повідомленні.
Станом на 5 лютого, судно стоїть в акваторії порту в морехідному стані. Екіпаж проводить невеликий ремонт. На щастя, люди не постраждали.
Як відкачували воду з румунської баржі: дивіться відео
Румунський телеканал Stirile Pro-TV, посилаючись на дані судновласника, розповів, що вода почала прибувати в машинне відділення під час вантажних робіт.
П'ять румунських моряків врятувалися, та вони не змогли усунути причину протікання й запобігти аварії.
Судно належить компанії-судновласнику з міста Констанца.
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