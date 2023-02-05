Адміністрація морських портів України повідомила, що для уникнення затоплення, наші служби всю ніч відкачували воду з баржі. Станом на 5 лютого, екіпаж ще проводить невеликий ремонт судна.

Читайте також Шторм зіпсував плани ворога в Чорному морі, – Гуменюк про можливі ракетні удари по Україні

Що відбулось у порту Рені

04 лютого служби Ренійської філії держпідприємства "Адміністрація морських портів України" отримала дані, що на баржі OKOR-3 (1907 року), яка пливе під прапором Румунії, є підозра на водотечність.



Баржа ледь не затонула в порту Рені / Фото Адміністрації морських портів України

За даними наших фахівців:

після обстеження баржі інформація підтвердилась;

на місце події відправили теплохід "Смелий" для відкачування води.



Баржу в порту Рені врятували /Фото Адміністрації морських портів України

За плавучість судна боролися всю ніч. Станом на 05 лютого воду з трюму відкачали, судно вирівнялося і не потонуло,

– мовиться в повідомленні.

Станом на 5 лютого, судно стоїть в акваторії порту в морехідному стані. Екіпаж проводить невеликий ремонт. На щастя, люди не постраждали.

Як відкачували воду з румунської баржі: дивіться відео



Румунський телеканал Stirile Pro-TV, посилаючись на дані судновласника, розповів, що вода почала прибувати в машинне відділення під час вантажних робіт.

П'ять румунських моряків врятувалися, та вони не змогли усунути причину протікання й запобігти аварії.

Судно належить компанії-судновласнику з міста Констанца.

Останні подібні інциденти