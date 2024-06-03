В Португалии во время авиашоу столкнулись 2 самолета: погиб пилот
В воскресенье, 2 июня, во время авиашоу в Португалии столкнулись 2 самолета для выполнения трюков. В результате этого испанский пилот одного из самолетов погиб.
Об этом сообщает издание Reuters. Подробности о катастрофе, читайте далее в материале.
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2 самолета столкнулись на авиашоу в Португалии
Авиашоу проходило 2 июня на авиабазе Бежа, что в 180 километрах к югу от Лиссабона. Инцидент произошел во время демонстраций группы с участием испанских и португальских пилотов.
Известно, что один пилот, который был гражданином Испании, погиб, а другой получил ранения в результате столкновения, о чем сообщили в NDTV WORLD со ссылкой на BBC.
Военно-воздушные силы с сожалением сообщают, что в 16:05 (15:05 GMT) на авиашоу в Беджа два самолета стали жертвами аварии во время воздушной демонстрации с участием шести самолетов,
– говорится в коротком заявлении.
Так, пилот с португальским гражданством получил легкие ранения, ему оказали неотложную помощь, прежде чем его доставили в больницу Бежа.
Министр обороны Португалии Нуну Мело назвал это "трагическим несчастным случаем" и сказал журналистам, что будет начато расследование "для установления точной причины" столкновения.
Португальский президент Марсело Ребелу де Соуза отметил, что "это должен был быть момент досуга и совместного удовольствия, а это превратилось в момент боли".
NDTV WORLD пишут, что военно-воздушные силы заявили, что 6 самолетов принадлежали к пилотажной группе, состоящей из испанских и португальских пилотов под названием Yakstars. Известно, что столкнулись самолеты Як-52.
В сети также распространилось видео, снятое зрителем, на котором видно группу из 6 самолетов в полете, один из которых поднимается вверх, видимо, касается одного из других, а затем падает на землю.
Момент столкновения двух самолетов: смотрите видео
Также сообщается, что незадолго до катастрофы зрители обратили внимание на странные звуки, которые были слышны от одного из самолетов, выполнявших в небе виражи.
После столкновения воздушные силы Португалии отменили Beja AirShow – крупнейший авиафестиваль в стране.
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