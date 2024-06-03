Про це повідомляє видання Reuters. Подробиці про катастрофу, читайте далі в матеріалі.

Дивіться також У Києві вантажівка в'їхала в трамвай і повністю розтрощила кабіну: страшні фото ДТП

2 літаки зіткнулися на авіашоу в Португалії

Авіашоу проходило 2 червня на авіабазі Бежа, що за 180 кілометрів на південь від Лісабона. Інцидент трапився під час демонстрацій групи за участю іспанських і португальських пілотів.

Відомо, що один пілот, який був громадянином Іспанії, загинув, а інший отримав поранення внаслідок зіткнення, про що повідомили в NDTV WORLD з посиланням на BBC.

Військово-повітряні сили з жалем повідомляють, що о 16:05 (15:05 GMT) на авіашоу в Беджа два літаки стали жертвами аварії під час повітряної демонстрації за участю шести літаків,

– йдеться в короткій заяві.

Так, пілот з португальським громадянством отримав легкі поранення, йому надали невідкладну допомогу, перш ніж його доставили в лікарню Бежа.

Міністр оборони Португалії Нуну Мело назвав це "трагічним нещасним випадком" і сказав журналістам, що буде розпочато розслідування "для встановлення точної причини" зіткнення.

Португальський президент Марсело Ребелу де Соуза зазначив, що "це мав бути момент дозвілля та спільного задоволення, а це перетворилося на момент болю".

NDTV WORLD пишуть, що військово-повітряні сили заявили, що 6 літаків належали до пілотажної групи, що складається з іспанських і португальських пілотів під назвою Yakstars. Відомо, що зіткнулися літаки Як-52.

В мережі також поширилося відео, зняте глядачем, на якому видно групу з 6 літаків у польоті, один з яких підійматися вгору, мабуть, торкається одного з інших, а потім падає на землю.

Момент зіткнення двох літаків: дивіться відео

Також повідомляється, що незадовго до катастрофи глядачі звернули увагу на дивні звуки, які було чутно від одного з літаків, що виконували в небі віражі.

Після зіткнення повітряні сили Португалії скасували Beja AirShow – найбільший авіафестиваль у країні.

У США розбився новий військовий літак F-35: коротко