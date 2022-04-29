В поселке Вильча в Харьковской области – критическая гуманитарная ситуация: нет лекарств, пенсий и воды

В поселке Вильча Волчанского района Харьковской области проживает около 2 тысяч человек, в том числе внутренне перемещенных лиц. Но из-за оккупации там сложилась чрезвычайная гуманитарная ситуация.

По словам омбудсмена Людмилы Денисовой, жители поселка нуждаются в продуктах, лекарствах и средствах гигиены.

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В поселке отсутствуют коммуникации

Также Денисова сообщила, что там отсутствует поступление пенсий через почтовые отделения, а снять средства с банковских карточек возможности нет. В селе отсутствует электроэнергия, водоснабжение, мобильная связь и интернет.

В поселке Вильча функционирует пансионат для пожилых людей, большинство подопечных которого не могут самостоятельно передвигаться. Из-за отсутствия электроснабжения, персонал готовит еду во дворе заведения. Отсутствует горячая и холодная вода,

– рассказала о ситуации омбудсмен.

Волчанский район, где расположен поселок, отрезан от Украины по реке Северский Донец, ведь там взорваны мосты и дамба на Печенежском водохранилище.

Террор местного населения

Оккупанты проводятся репрессии населения: принудительно забирают участников АТО, работников украинской полиции, охотников – у них отбирают оружие, а у предпринимателей и фермеров – автомобили и технику,

– сообщила Денисова.

Она обратилась к Комиссии ООН по расследованию нарушений прав человека во время военного вторжения России в Украину с требованием учесть факты террора, жесткого и унизительного обращения с гражданскими в поселке Вильча.

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