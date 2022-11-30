В посольство Украины в Испании прислали конверт со взрывчаткой: первые подробности от МИД

В Мадриде возле посольства Украины 30 ноября прогремел взрыв. В Министерстве иностранных дел рассказали первые подробности об инциденте.

Выяснилось, что в дипломатическое ведомство поступил конверт, внутри которого была взрывчатка. Об этом журналистам 24 канала сообщил спикер МИД Олег Николенко.

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Кулеба поручил усилить безопасность всех посольств

Конверт взорвался в руках коменданта, когда тот осматривал его. Пострадавший получил незначительные ранения и был госпитализирован. Остальные работники посольства не пострадали.

Из-за этого министр иностранных дел Дмитрий Кулеба поручил срочно усилить безопасность всех посольств.

Министр обратился к испанскому коллеге, чтобы принять срочные меры для расследования нападения на украинское дипучреждение. На месте уже работают испанские правоохранители и пиротехническая служба,

– сообщил Николенко.

Он добавил, что кто бы ни стоял за организацией этого взрыва, запугать украинских дипломатов не удастся.

Заметим, что взрыв прогремел около 13:15 по местному времени. Полицейские уже оцепили посольство. По данным СМИ, Национальный суд взял на себя расследование инцидента.

Накануне Испания анонсировала ПВО для Украины

29 ноября Кулеба встретился с испанским коллегой Хосе Мануэлем Альбаресем. Разговор министров состоялся в рамках саммита НАТО. На нем правительственные чиновники обсудили защиту Украины от российских обстрелов. В итоге глава МИД Испании пообещал Украине новые системы ПВО и генераторы.

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