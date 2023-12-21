В Праге эвакуируют главное здание городской библиотеки: СМИ говорят, что там может быть бомба

После стрельбы в университете Праги появилось сообщение о бомбе в Муниципальной библиотеке. Людей срочно эвакуируют.

Местные СМИ сообщают, что в муниципальной библиотеке может быть заложена бомба. Полиция Чехии эвакуирует главное здание.

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В библиотеке может быть бомба: полиция перекрыла улицу

Согласно информации из социальных сетей, подтверждаемой источником чешского агентства e15, полиция сейчас эвакуирует главное здание городской библиотеки в Праге из-за сообщения о бомбе.

По соображениям безопасности, полиция закрыла улицу Валентинскую рядом со зданием. Больше полиция говорить не хочет и при необходимости провожает пешеходов на другую сторону улицы.

Что предшествовало