В правительстве объяснили, почему нужно отменить беспошлинный ввоз авто
Источник:"РБК-Украина"
Кабмин будет настаивать, чтобы парламент Украины проголосовал за отмену беспошлинного ввоза автомобилей. В Минфине говорят, что расходы бюджета значительно превышают поступления.
Об этом рассказал министр финансов Украины Сергей Марченко на заседании Комитета Совета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики. Он отметил, что за май было собрано 101 миллиард 300 миллионов гривен по общему фонду.
Стоит прочитать США предоставили Украине первый транш из 40 миллиардов долларов помощи
Расходы в несколько раз превышают поступление
Налоговая служба собрала 73 миллиарда гривен, а Таможенная служба – 9,5 миллиарда гривен,
– объяснил Марченко.
При этом расходы составляют 251 млрд. в украинской валюте. Министр напомнил о правительственном проекте, предусматривающем возврат пошлин и НДС – для автомобилей граждан. В Минфине уверяют, что шаг – необходимый и неотложный.
Возврат пошлин позволит собрать дополнительные средства
По мнению главы Минфина, это позволит собрать дополнительные средства и уменьшить заимствования. Этот проект изменений в Налоговый кодекс позволит пересмотреть некоторые льготы по налогу.
Украинцы ввезли почти 100 тысяч автомобилей
Отметим, что до конца мая украинские граждане ввезли по нулевому растаможиванию почти 100 тысяч автомобилей. в тройку лидеров среди ввезенных автомобилей попали Volkswagen Passat, Volkswagen Golf и Skoda Octavia.
Средний год выпуска машин – 2008 год, их средняя стоимость – 4 632 доллара. Если бы не действовало "нулевое растаможивание", то в бюджет Украины поступило бы 10,5 миллиарда гривен.
Читайте на "Цензор.НЕТ ": Украина создала зеленые коридоры для бензовозов: границу они пересекают в первую очередь
Что известно об освобождении от пошлины
- Верховная Рада приняла соответствующий закон в марте 2022 г. – уже после начала полномасштабной агрессии России.
- Закон освобождает от таможенных платежей автомобили, ввозимые гражданами. Начал он действовать с 5 апреля 2022 года.
- Уже в конце апреля в парламенте предложили вернуть таможенную пошлину на автомобили, которые украинцы ввозят для собственного пользования. Соответствующий документ был внесен членами налогового комитета Верховной Рады.
- Если за проект проголосуют, то снова придется платить ввозную пошлину, акцизный налог и НДС.