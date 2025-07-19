В правительстве обсуждают вопрос разрешения мужчинам в возрасте 18-25 лет выезжать за границу

Председатель Верховной Рады Руслан Сефанчук отметил, что вопрос разрешения мужчинам в возрасте 18-25 лет выезжать за границу обсуждается в парламенте.

Об этом рассказал Стефанчук на вопрос журналиста 24 Канала на всеукраинском молодежном форуме "Державотворец".

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Что рассказал Стефанчук?

Член комитета Верховной Рады по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Федор Вениславский ранее говорил о том, что в парламенте работают над тем, что повысить до 23-24 лет предел для разрешения на выезд мужчин за границу.

Журналист 24 Канала спросил у председателя Верховной Рады, разрабатываются ли в парламенте такие инициативы.

Стефанчук отметил, что эта тема проговаривается, в частности на уровне специального комитета, членом которого является Вениславский.

"Действительно, от 18-25 – это те, кто не подлежит мобилизации, не имеют возможности реализовывать ряд своих прав, поэтому мы должны найти механизмы, дя того, чтобы дать возможность им реализоваться в этих правах. Какой механизм будет найден – я буду ждать ответа от комитета, потому что они работают. Отдельные члены комитета работают над этими инициативами", – отметил он.