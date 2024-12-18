СБУ проводит мероприятия по безопасности в правительственном квартале Киева

В правительственном квартале Киева работники Службы безопасности Украины проводят мероприятия по безопасности. Целью является проверка защиты государственных объектов от диверсий.

Служба безопасности проводит плановые контрразведывательные мероприятия в Печерском районе Киева, в частности в правительственном квартале Киева. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на СБУ.

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Какие мероприятия проводят

На месте работают сотрудники СБУ во взаимодействии с представителями Управления государственной охраны Украины, Национальной полиции и Военной службы правопорядка ВСУ.

Цель – проверка контрдиверсионной защиты государственных объектов, а также усиление безопасности жителей столицы и лиц, в отношении которых осуществляется госохрана,

– говорится в сообщении.

Они проводят различные меры безопасности. В частности:

проводят осмотр территории и отдельных помещений (помещения, офисы, места общего пользования многоквартирных жилых домов, заведения сферы общественного обслуживания и т.д.) для выявления запрещенных к обращению предметов;

осуществляют проверку граждан, которые находятся на территории правительственного квартала Киева.

Все происходит в соответствии с требованиями военного положения.

Во время проведения таких мероприятий возможны ограничения прохода и проезда по улицам столицы, проверка документов граждан и осмотр автомобилей.

СБУ просит граждан с пониманием отнестись к возможным неудобствам и должным образом реагировать на законные действия и требования правоохранителей, иметь с собой документы, удостоверяющие личность.