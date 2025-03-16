16 марта, 22:54
В пригороде Днепра прогремели взрывы
В воскресенье, вечером 16 марта, Россия снова атаковала Украину. В пригороде Днепра слышали звуки взрывов.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на корреспондентов Суспильного. Воздушную тревогу в области объявили около 22:23.
Смотрите также Россияне запустили "Шахеды" на Украину: для каких областей есть угроза
Что известно о взрывах
Журналисты написали о взрывах в пригороде областного центра в 22:52.
Сначала Воздушные силы сообщали об угрозе применения врагом ударных БпЛА на Днепропетровщине. Однако позже, в 22:40, защитники неба предупредили о российских авиационных средствах поражения.