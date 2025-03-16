В пригороде Днепра прогремели взрывы

В воскресенье, вечером 16 марта, Россия снова атаковала Украину. В пригороде Днепра слышали звуки взрывов.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на корреспондентов Суспильного. Воздушную тревогу в области объявили около 22:23.

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Что известно о взрывах

Журналисты написали о взрывах в пригороде областного центра в 22:52.

Сначала Воздушные силы сообщали об угрозе применения врагом ударных БпЛА на Днепропетровщине. Однако позже, в 22:40, защитники неба предупредили о российских авиационных средствах поражения.