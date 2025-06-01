В пригороде Днепра прогремели взрывы

Утром 1 июня возле Днепра было громко. Так, в пригороде слышали звук взрыва.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на местные телеграмм-каналы.

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Взрывы в Днепре

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Россияне не прекращают террор украинских городов и сел. Так, утром 1 июня около 10 часов утра в Воздушных силах жителей Днепра предупредили об угрозе.

Скоростная цель в направлении Днепра!

– написали там.

Уже буквально через несколько минут вблизи города было громко. Так, в пригороде Днепра слышен звук взрыва.

По состоянию на 10:14 в регионе продолжает продолжаться тревога.

24 Канал призывает находиться в безопасных местах до отбоя воздушной тревоги, не пренебрегайте собственной безопасностью.