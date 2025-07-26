В Каменском – сильный пожар после ракетного обстрела

Ночью 26 июля оккупанты атаковали ракетами Днепропетровщину. Известно о прилете и пожаре.

Около 00:13 в пригороде Днепра были слышны взрывы. Ранее Воздушные силы предупредили о движении вражеских ракет по направлению к Каменскому, передает 24 Канал.

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Что известно об атаке на Каменское?

Позже глава ОВА Сергей Лысак подтвердил взрывы в Каменском. Чиновник заявил, что противник совершил ракетную атаку. В городе произошел сильный пожар. Информация уточняется.

эр Каменского Андрей Билоусов рассказал, что находится на месте попадания вместе с подчиненными.

"Пожалуйста, соблюдайте информационную тишину. Официальные сообщения и детали – впоследствии", – написал чиновник.

К слову, одновременно противник нанес удары управляемыми авиабомбами по Харькову и Шостке.

Известно, что оккупанты использовали 4 бомбы для атаки на Харьков. Пострадал Киевский район. Там есть попадание по неработающему гражданскому предприятию. Кроме того, повреждения получили жилые дома, склады, частные авто. Также есть данные о пострадавших.

Напомним, что утром 25 июля российский беспилотник попал в здание Сумской облгосадминистрации, повредив фасад, внутренние помещения и уничтожив один из кабинетов.