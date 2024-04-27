В пригороде Днепра слышали взрыв
27 апреля 2024, 23:53Читати новину українською
Источник:ZN.UA
В пригороде Днепра был слышен взрыв. Ранее сообщалось о ракетной опасности с востока.
В настоящее время причины взрыва уточняются. Напомним, тревогу объявили около 19:50.
Смотрите также Враг атаковал Львовщину "Кинжалами" и крылатыми ракетами: загорелись критические объекты
Взрыв в пригороде Днепра
Корреспонденты Зеркала Недели в 23:50 сообщили, что слышали взрыв в пригороде Днепра.
Ранее поступала информация о ракетной опасности с востока.
Впрочем, о причинах взрыва неизвестно.Важно! Призываем не игнорировать предупреждение Воздушных сил и при сигнале тревоги направляться в укрытие. Это обезопасит вашу жизнь, а также упростит работу защитникам неба.
Тревога в Украине в ночь на 28 апреля: что известно
- Воздушная тревога была объявлена около 19:50, Воздушные силы зафиксировали вражеский БПЛА в Днепропетровской области.
- Впоследствии тревога охватила и ряд других регионов Украины. В частности, сообщали о работу ПВО в Киеве.
- Позже Воздушные силы написали ракетную опасность с Востока. Тревогу объявили в Черкасской, Днепропетровской, Кировоградской, Николаевской и Херсонской областей.