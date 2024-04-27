В пригороде Днепра слышали взрыв

В пригороде Днепра был слышен взрыв. Ранее сообщалось о ракетной опасности с востока.

В настоящее время причины взрыва уточняются. Напомним, тревогу объявили около 19:50.

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Взрыв в пригороде Днепра

Корреспонденты Зеркала Недели в 23:50 сообщили, что слышали взрыв в пригороде Днепра.

Ранее поступала информация о ракетной опасности с востока.

Впрочем, о причинах взрыва неизвестно.

Тревога в Украине в ночь на 28 апреля: что известно

Воздушная тревога была объявлена около 19:50, Воздушные силы зафиксировали вражеский БПЛА в Днепропетровской области.

Впоследствии тревога охватила и ряд других регионов Украины. В частности, сообщали о работу ПВО в Киеве.

Позже Воздушные силы написали ракетную опасность с Востока. Тревогу объявили в Черкасской, Днепропетровской, Кировоградской, Николаевской и Херсонской областей.

Призываем не игнорировать предупреждение Воздушных сил и при сигнале тревоги направляться в укрытие. Это обезопасит вашу жизнь, а также упростит работу защитникам неба.