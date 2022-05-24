В приграничных районах Киевщины, Житомирщины и Ровенщины ввели важные ограничения
Источник:ГНСУ
В приграничных районах Киевской, Житомирской и Ровенской областей вводятся новые временные режимные ограничения. Так хотят усилить безопасность в этих регионах.
Как сообщают представители Государственной пограничной службы Украины, дополнительные ограничения начали действовать уже с 23 мая. Их отменят после завершения военного положения.
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Новые ограничения в приграничных районах Киевской, Житомирской и Ровенской областей
Во время военного положения в приграничных районах этих регионов запретили:
- Передвигаться пешком или на транспортных средствах, проводить работы с 22:00 до 5:00.
- Находиться в лесных массивах
- Перевозить оружие и другие средства активной обороны без разрешений.
- Фотографировать и снимать видео дороги и другие важные объекты инфраструктуры. Также нельзя фиксировать на камеру расположения и перемещения подразделений Вооруженных сил Украины.
- Использовать беспилотники или другие летательные аппараты и выпускать плавсредства на реках.
- Носить военную форму (для гражданских).
- Плавать, охотиться и проводить разные виды отдыха.
Пограничники уточнили, что эти ограничения не будут влиять на представителей военных формирований. Они касаются только гражданских лиц. Все ввели ради усиления безопасности в приграничных районах Киевской, Житомирской и Ровенской областей.
Из плена удалось освободить автора легендарной фразы "русский военный корабль, иди на х*й"
Настоящего автора этой особой фразы уже удалось вызволить из плена , в который он вместе с собратьями попал на остров Змеиный. Об этом сообщил спикер ГНСУ Андрей Демченко.
Ранее СМИ сообщали, что автором фразы является якобы морской пехотинец Роман Грибов, которого забрали из плена еще в конце марта. Но это не так – фразу сказал один из пограничников. ВСУ и ГНСУ специально не опровергали и не подтверждали эту информацию, чтобы не подвергать людей опасности.
Российские кафиры, вероятно, знали, что канал связи на Змеином был только у пограничников. Поэтому усиленно их допрашивали.
Демченко подчеркнул, что настоящий автор фразы уже в Украине. Его имя граждане узнают несколько позже из-за определенных моментов безопасности.