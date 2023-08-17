Пожар уже ликвидировали спасатели. Пострадавших в результате огня – нет.

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Что известно о пожаре в доме-церкови УПЦ МП

В ГСЧС рассказали, что в 04:30 поступило сообщение о пожаре жилого дома, приспособленного для богослужений в городе Городенко. На место вызова сразу отправили спасателей.

По прибытию к месту происшествия спасатели установили, что одноэтажное деревянное здание полностью охвачено огнем, на общей площади 112 квадратных метров.

– сказали в службе.

Спасатели сказали, что из-за сильного задымления пожарные работали в аппаратах защиты органов зрения и дыхания. Сам пожар удалось локализовать около 5 утра, а через полчаса – ликвидировать.



В доме-церкови УПЦ МП вспыхнул пожар / Фото ГСЧС



"Благодаря профессиональным действиям пожарных удалось не допустить опрокидывание огня на рядом расположенное здание", – сообщили в ГСЧС.



Пожар в доме-церкови удалось ликвидировать / Фото ГСЧС

В общей сложности к ликвидации пожара привлекли 18 человек личного состава и 5 единиц техники. Пострадавших в результате огня – нет.

Полиция устанавливает причины пожара

В Полиции Прикарпатья отметили, что в 04.40 поступило сообщение от спасателей о пожаре жилого дома, приспособленного для собраний. Так, на место происшествия немедленно прибыли правоохранители.

В дом-церковь прибыла полиция / Фото Полиции Прикарпатья

В органах отметили, что огонь почти полностью уничтожил здание. Там также сказали, что в момент пожара в доме никого не было.

Спасатели локализовали и ликвидировали пожар. Предварительная причина пожара – короткое замыкание электропроводки,

– сказали в полиции.

В заключение там заверили, что на месте событий продолжают работать правоохранители. Они изучают все обстоятельства пожара и расследуют.

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