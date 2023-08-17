Наразі пожежу вже ліквідували рятувальники. Постраждалих внаслідок вогню – немає.
Цікаво Захід зазнав масованої атаки: на Прикарпатті уламки ракети пошкодили будинок
Що відомо про пожежу в будинку-церкві УПЦ МП
У ДСНС розповіли, що о 04:30 надійшло повідомлення про пожежу житлового будинку, пристосованого для богослужінь в місті Городенка. На місце виклику одразу ж відправили рятувальників.
По прибуттю до місця події, рятувальники встановили, що одноповерхова дерев’яна будівля повністю охоплена вогнем, на загальній площі 112 метрів квадратних,
– сказали у службі.
Рятувальники сказали, що через сильне задимлення вогнеборці працювали в апаратах захисту органів зору та дихання. Саму пожежу вдалося локалізувати близько 5 ранку, а ще через пів години – ліквідувати.
У будинку-церкві УПЦ МП спалахнула пожежа / Фото ДСНС
"Завдяки професійним діям вогнеборців вдалося не допустити перекидання вогню на поруч розташовану будівлю", – повідомили у ДСНС.
Пожежу в будинку-церкві вдалося ліквідувати / Фото ДСНС
Загалом до ліквідації пожежі залучили 18 осіб особового складу та 5 одиниць техніки. Постраждалих унаслідок вогню – немає.
Наразі поліція встановлює причини пожежі
У Поліції Прикарпаття наголосили, що о 04:40 надійшло повідомлення від рятувальників про пожежу житлового будинку, пристосованого для зібрань. Так, на місце події негайно прибули правоохоронці.
До будинку-церкви прибула поліція / Фото Поліції Прикарпаття
В органах наголосили, що вогню майже повністю знищив будівлю. Там також сказали, що на момент пожежі у будинку нікого не було.
Надзвичайники локалізували та ліквідували пожежу. Попередня причина пожежі коротке замикання електропроводки,
– сказали у поліції.
Наостанок там запевнили, що наразі на місці подій продовжують працювати правоохоронці. Вони вивчають всі обставини пожежі та проводять розслідування.
Раніше УПЦ МП заборонили йти хресним ходом у Почаївську лавру
- Голова Тернопільської обласної військової адміністрації Володимир Труш 11 серпня розповів, що Рада оборони ухвалила рішення про заборону хресної ходи до Почаївської лаври. Серед причин назвали ймовірні провокації з боку вірян УПЦ МП.
- Він також Закликав правоохоронців вжити необхідних заходів реагування для унеможливлення масових зібрань, які організовуються прихильниками УПЦ МП. Усі рішення ухвалювалися на основі рекомендацій СБУ та правоохоронних органів.
- Ця заборона триватиме до 19 серпня, коли православні християни відзначають Преображення Господнє або Яблучний Спас. Однак заборона також пошириться на заходи 28 серпня, коли православні відзначають Успіння Пресвятої Богородиці.