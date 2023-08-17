Наразі пожежу вже ліквідували рятувальники. Постраждалих внаслідок вогню – немає.

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Що відомо про пожежу в будинку-церкві УПЦ МП

У ДСНС розповіли, що о 04:30 надійшло повідомлення про пожежу житлового будинку, пристосованого для богослужінь в місті Городенка. На місце виклику одразу ж відправили рятувальників.

По прибуттю до місця події, рятувальники встановили, що одноповерхова дерев’яна будівля повністю охоплена вогнем, на загальній площі 112 метрів квадратних,

– сказали у службі.

Рятувальники сказали, що через сильне задимлення вогнеборці працювали в апаратах захисту органів зору та дихання. Саму пожежу вдалося локалізувати близько 5 ранку, а ще через пів години – ліквідувати.



У будинку-церкві УПЦ МП спалахнула пожежа / Фото ДСНС



"Завдяки професійним діям вогнеборців вдалося не допустити перекидання вогню на поруч розташовану будівлю", – повідомили у ДСНС.



Пожежу в будинку-церкві вдалося ліквідувати / Фото ДСНС

Загалом до ліквідації пожежі залучили 18 осіб особового складу та 5 одиниць техніки. Постраждалих унаслідок вогню – немає.

Наразі поліція встановлює причини пожежі

У Поліції Прикарпаття наголосили, що о 04:40 надійшло повідомлення від рятувальників про пожежу житлового будинку, пристосованого для зібрань. Так, на місце події негайно прибули правоохоронці.

До будинку-церкви прибула поліція / Фото Поліції Прикарпаття

В органах наголосили, що вогню майже повністю знищив будівлю. Там також сказали, що на момент пожежі у будинку нікого не було.

Надзвичайники локалізували та ліквідували пожежу. Попередня причина пожежі коротке замикання електропроводки,

– сказали у поліції.

Наостанок там запевнили, що наразі на місці подій продовжують працювати правоохоронці. Вони вивчають всі обставини пожежі та проводять розслідування.

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