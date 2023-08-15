У ніч проти вівторка, 15 серпня, російські окупанти випустили аж 28 ракет різних типів по нашій державі, зокрема по Заходу. За словами голови Івано-Франківської ОВА Світлани Онищук, в регіоні працювала українська ППО, немає постраждалих серед людей.

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Обстріл Івано-Франківщини

Слід сказати, що атака на Прикарпаття не минула безслідно, на жаль. Власне, внаслідок цього масованого обстрілу було пошкоджено декілька приватних домогосподарств. Частково зруйновано житловий будинок.

Вдосвіта західні області України зазнали масованого обстрілу. Звуки вибухів було чутно і на Прикарпатті. Працювала наша ППО. Уламки ракети влучили в приватне подвір'я, пошкоджено господарські будівлі та житловий будинок. Постраждалих нема,

– повідомила Онищук.

Окрім того, вона висловила подяку захисникам, які стоять на обороні нашого неба та нагадала жителям Івано-Франківської області, що не варто нехтувати сигналами повітряної тривоги, а потрібно завжди дбати про свою безпеку та своїх рідних.

Зверніть увагу! Як констатували у Повітряних силах, під час нічної масованої атаки у ніч проти 15 серпня Сили ППО знищили 16 з 28 крилатих ракет. Серед них є Х-101/Х-555 та "Калібри".

Львівщина та Волинь – під ударом