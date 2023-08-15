В ночь на вторник, 15 августа, российские оккупанты выпустили аж 28 ракет разных типов по нашему государству, в том числе по Западу. По словам председателя Ивано-Франковской ОВА Светланы Онищук, в регионе работала украинская ПВО, нет пострадавших среди людей.
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Обстрел Ивано-Франковской области
Следует сказать, что атака на Прикарпатье не прошла бесследно, к сожалению. Собственно, в результате массированного обстрела было повреждено несколько частных домохозяйств. Частично разрушен жилой дом.
На рассвете западные области Украины подверглись массированному обстрелу. Звуки взрывов были слышны и на Прикарпатье. Работала наша ПВО. Обломки ракеты попали в частный двор, повреждены хозяйственные постройки и жилой дом. Пострадавших нет,
– сообщила Онищук.
Кроме того, она выразила благодарность защитникам, стоящим на обороне нашего неба и напомнила жителям Ивано-Франковской области, что не стоит пренебрегать сигналами воздушной тревоги, а нужно всегда заботиться о своей безопасности и своих родных.
Львовщина и Волынь – под ударом
- Отметим, что Львовская и Волынская области – это те регионы, которые во время массированного удара довольно сильно пострадали.
- Скажем, в самом Львове были попадания в несколько жилых домов. Загорелись пожары – их оперативно ликвидировали спасатели.
- В то же время в Луцке вражеская ракета попала по промышленному предприятию. Сразу стало известно о нескольких пострадавших в результате этого.