Об этом сообщили в Министерстве обороны.
Что говорят о сбое в приложении "Армия+"?
В Минобороны предупредили, что в настоящее время в приложении могут возникать ошибки при авторизации.
"Наши специалисты уже работают над восстановлением стабильной работы. Как только все исправим – сообщим вам", – отметили в ведомстве.
Там приносят извинения за временные неудобства и благодарят за понимание.24 Канал – в WhatsApp Подпишитесь, чтобы не потерять и читать проверенные новости
К слову, приложение "Армия+" официально запустили 8 августа 2024 года. Оно было создано специально для военных с целью избавить их от заполнения бумаг и сокращения бюрократии.
Напомним, что в начале августа пользователи массово жаловались на сбой в работе приложения "Резерв+".
Из-за технических проблем военнообязанные не могли авторизоваться, обновить свои данные в реестре "Оберег", получить электронные военно-учетные документы или воспользоваться другими функциями.