Об этом сообщили в Министерстве обороны.

Что говорят о сбое в приложении "Армия+"?

В Минобороны предупредили, что в настоящее время в приложении могут возникать ошибки при авторизации.

"Наши специалисты уже работают над восстановлением стабильной работы. Как только все исправим – сообщим вам", – отметили в ведомстве.

Там приносят извинения за временные неудобства и благодарят за понимание.

К слову, приложение "Армия+" официально запустили 8 августа 2024 года. Оно было создано специально для военных с целью избавить их от заполнения бумаг и сокращения бюрократии.

Напомним, что в начале августа пользователи массово жаловались на сбой в работе приложения "Резерв+".

Из-за технических проблем военнообязанные не могли авторизоваться, обновить свои данные в реестре "Оберег", получить электронные военно-учетные документы или воспользоваться другими функциями.