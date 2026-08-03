В приложении Резерв+ произошел сбой: пользователи не могут войти в приложение

Утром 3 августа пользователи начали массово сообщать о сбое в работе приложения Резерв+. Из-за технических проблем военнообязанные не могут авторизоваться.

Об этом сообщается в социальных сетях.

Что известно о техническом сбое в приложении?

Из-за неисправности многие военнообязанные, призывники и резервисты не могут войти в сервис и воспользоваться его функциями. По словам пользователей, при попытке авторизироваться на экране появляется сообщение: "Случилось что-то странное. Пожалуйста, повторите попытку позже".

В результате сбоя пользователи временно не могут обновить свои данные в реестре "Оберег", получить электронные военно-учетные документы или воспользоваться другими функциями приложения.

По состоянию на утро 3 августа официальных комментариев по поводу причин сбоя или ориентировочных сроков возобновления работы от разработчиков или ответственных органов пока не поступало.

Напомним, Министерство обороны сообщало, что с 18 по 22 июля в приложении Резерв+ из-за технических работ были возможны кратковременные перебои. Поэтому военнообязанным рекомендовали иметь при себе бумажный военно-учетный документ или заранее загрузить его PDF-версию. Впоследствии также уточнили, что эти работы продолжались только в ночное время и были непродолжительны – 1 – 2 часа.

К слову, 24 июня в приложении временно приостановили ряд сервисов, связанных с подтверждением данных об инвалидности. В Минобороны объяснили, что это сделали, чтобы избежать ошибок при обработке заявлений из-за некорректного обмена информацией с государственными реестрами социальной сферы. Временно недоступны были подачи заявления на отсрочку на основании инвалидности, онлайн-обновление данных об инвалидности, а также проверка этой информации операторами ТЦК и СП.