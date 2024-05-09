В Прилуках на Черниговщине прогремел взрыв: в Украине угроза баллистики

Днем 9 мая в городе Прилуки, на Черниговщине, прогремел взрыв. Ранее Воздушные силы предупреждали об угрозе применения баллистического вооружения.

Местные жители сообщили о взрыве в 14:37. Сейчас на Черниговщине объявлена воздушная тревога.

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В Черниговской области раздался взрыв

В Прилуках был слышен взрыв,

– написали журналисты.

В Украине также сохраняется угроза баллистики с северо-восточного направления.

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24 Канал отмечает, что во время воздушной тревоги важно не игнорировать опасность, и призывает всех направляться в укрытие гражданской защиты.

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