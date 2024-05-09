В Прилуках на Черниговщине прогремел взрыв: в Украине угроза баллистики
9 мая 2024, 14:44Читати новину українською
Источник:Суспильное
Днем 9 мая в городе Прилуки, на Черниговщине, прогремел взрыв. Ранее Воздушные силы предупреждали об угрозе применения баллистического вооружения.
Местные жители сообщили о взрыве в 14:37. Сейчас на Черниговщине объявлена воздушная тревога.
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В Черниговской области раздался взрыв
В Прилуках был слышен взрыв,
– написали журналисты.
В Украине также сохраняется угроза баллистики с северо-восточного направления.Обратите внимание! Оперативно о тревогах, ракетной опасности для всех областей Украины и взрывах читайте в нашем телеграме.
24 Канал отмечает, что во время воздушной тревоги важно не игнорировать опасность, и призывает всех направляться в укрытие гражданской защиты.
Россияне 8 мая совершили массированную атаку
- Ночью 8 мая российские военные терроризировали Украину с помощью ракет разного типа и "Шахедов". В частности, фиксировались пуски с бомбардировщиков Ту-95МС, в Украину летели "Калибры", а также "Кинжал".
- Командующий Воздушными силами Николай Олещук сообщил, что во время массированной атаки на Украину 8 мая россияне применили 76 средств воздушного нападения. Всего украинским защитникам удалось уничтожить 59 из них.
- Целью россиян на этот раз снова стала энергоструктура нашего государства. Как сообщили в Минэнерго, враг массированно атаковал объекты генерации и передачи электроэнергии в 6 регионах – в Полтавской, Кировоградской, Запорожской, Львовской, Ивано-Франковской, Винницкой областях.
- В результате атаки две украинские ГЭС были полностью выведены из эксплуатации. По словам Укргидроэнерго, на сегодня вся гидрогенерация сильно повреждена. Уничтоженное оборудование требует больших усилий для ремонта, восстановления и значительных финансовых средств.