В приоритете – три момента, – военный эксперт назвал оружие, которое наиболее необходимо Украине
Еще ни одна встреча "Рамштайн" не проходила для Украины в негативном контексте. В свое время с такими встречами совпадали объявления о предоставлении нам противокорабельных ракет и т.д.
Об этом 24 каналу рассказал руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко. Он также отметил, что мы видим – с каждой такой встречей мы получаем приятные новости.
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"И по моему мнению, "Рамштайн-6" не будет для Украины безрезультативным", – отмечает Мусиенко.
По состоянию на данный момент, приоритетны три момента, мы уже слышали об этом – противовоздушная оборона, дальнобойные системы и обеспечение Украины всеми снарядами и боеприпасами,
– говорит он.
Отметим, Андрей Ермак прокомментировал, как проходит встреча министров обороны. Он сказал, что усиление системы ПВО – это первый пункт "Рамштайна". Он также упомянул об уже полученной системе Iris-T, но, по словам Ермака, нужно больше ПВО, чтобы увеличить плотность обороны и сбивать гораздо больше российских воздушных угроз.
"Лично я буду доволен исключительно тогда, когда мы получим гораздо больше современных систем ПВО. Такая задача, мы должны ее выполнить", – подчеркнул Ермак.
Подробнее о встрече "Рамштайн-6": смотрите видео
"Рамштайн-6" проходит в Германии
- В Германии проходит саммит "Рамштайн", более 50 стран и в дальнейшем будут помогать Украине в войне против России.
- Украина надеется получить дальнобойные ракеты ATACMS, артиллерию и колесную технику для пехоты.
- Надежды на современные ПВО также выразил советник ОП Михаил Подоляк. Он также подчеркнул, что самым главным вопросом, который обсуждается на саммите, является защита украинского неба.