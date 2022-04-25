В приветственном твите к Макрону Байден акцентировал внимание на поддержке Украины

Президент США Джо Байден поздравил Эммануэля Макрона с победой в президентских выборах. В своем твите он не обошел тему поддержки Украины.

Во втором туре президентских выборов во Франции победил Эммануэль Макрон. По данным экзитполов свой голос за него отдали почти 60% избирателей.

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Приветствие Байдена

Президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден поздравил Макрона в своем твиттере. Он с нетерпением ожидает дальнейшего сотрудничества, важное место в котором занимает поддержка Украины.

Поздравляем Эммануэля Макрона с его переизбранием. Я с нетерпением жду нашего продолжения тесного сотрудничества – в том числе по поддержке Украины, защите демократии и противодействию изменению климата,

– написал Байден.

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