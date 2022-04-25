У другому турі президентських виборів у Франції перемогу здобув Еммануель Макрон. За даними екзитполів, свій голос за нього віддали майже 60% виборців.

До теми Разом до сильної Європи, – Зеленський привітав Макрона з перемогою на виборах

Привітання Байдена

Президент Сполучених Штатів Америки Джо Байден привітав Макрона у своєму твітері. Він з нетерпінням очікує подальшої співпраці, важливе місце у якій займає підтримка України.

Вітаємо Еммануеля Макрона з його переобранням. Я з нетерпінням чекаю на нашу продовження тісної співпраці – у тому числі щодо підтримки України, захисту демократії та протидії зміні клімату,

– написав Байден.

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