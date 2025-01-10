В Раде хотят установить в Украине Национальный день молитвы: будет ли это выходной

Народные депутаты предлагают ввести в Украине Национальный день молитвы. Его планируют отмечать ежегодно 24 февраля – годовщину полномасштабного вторжения России.

Так, 9 января на заседании Комитет по вопросам гуманитарной и информационной политики большинством голосов поддержал законопроект № 12336, который предусматривает установление нового памятного дня, передает 24 Канал со ссылкой на пресс-службу Верховной Рады.

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В Украине будет новый памятный день

Известно, что инициаторами проекта выступили более 30 народных депутатов, среди которых Давид Арахамия, Юлия Тимошенко, Никита Потураев, Николай Княжицкий, Иван Крулько и др.

24 февраля будет рабочим днем, если не приходится на выходные дни.

В пояснительной записке говорится, что "молитва является залогом консолидации и единения украинского общества".

Совместная молитва защитит Украину и тех, кто продолжает борьбу на поле боя, станет свидетельством духовного единения украинского народа и символом нашей непоколебимой веры в победу,

– отмечают авторы законопроекта.

К слову, к данному законопроекту был создан альтернативный. Его инициатором выступила председатель Комитета ВРУ по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов Галина Третьякова. Она отметила, что авторами основного законопроекта №12336 от 19.12.2024 предложено расширить статью 73 Праздничные и нерабочие дни Кодекса законов о труде Украины еще и памятными датами, что является абсолютно неуместным и безосновательным. "Памятные даты не являются частью трудового законодательства", – подчеркнула нардеп.