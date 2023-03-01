"В Раде можно встретить любовь": нардепы Железняк и Коваль поженились

1 марта 2023, 16:36
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Ярослав Железняк

В Киеве поженились два народных депутата 9 созыва. Супругами стали Ярослав Железняк и Ольга Коваль.

Фото в сети опубликовал сам жених. Он рассказал, что семью они создали в первый день весны – 1 марта 2023 года.

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Что известно о женитьбе Железняка

В первый день весны этот усатый дядя (говорится о Денисе Малюске – 24 Каналсказал, что теперь одной семьей в Украине стало больше. В свободной и несгибаемой стране, благодаря нашим защитникам,
– написал Железняк.


Железняк и Коваль поженились / Фото Ярослава Железняка

Жених опубликовал фотографию с Ольгой Коваль и министром юстиции Денисом Малюской, который и оформил роспись.

Также Ярослав Железняк отметил, что оказывается в Верховной Раде, можно встретить не только друзей и оппонентов, но и настоящую любовь.

Что известно о Коваль и Железняке

  • 33-летний Ярослав Железняк является нардепом Верховной Рады от партии "Голос". Был четвёртым в списке. Он по образованию экономист, учился в Институте международных отношений Киевского университета.
  • Политическую деятельность начинал с помощника-консультанта, был советником по вопросам правительства и парламентских отношений министра экономического развития и торговли Украины, а также в составе стратегической консультативной группы по поддержке реформ в Украине (SAGSUR) и советником 16-го премьера Владимира Гройсмана.
  • Относительно 31-летней Ольги Коваль, нардепом она стала от партии "Слуга народа". На выборах возглавляла команду Зеленского в Киевской области. В ноябре 2021 года ее исключили из партии, она входит в межфракционное объединение "Разумная политика" Дмитрия Разумкова.
Автор: Діана Квасневська