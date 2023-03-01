"В Раде можно встретить любовь": нардепы Железняк и Коваль поженились
Источник:Ярослав Железняк
В Киеве поженились два народных депутата 9 созыва. Супругами стали Ярослав Железняк и Ольга Коваль.
Фото в сети опубликовал сам жених. Он рассказал, что семью они создали в первый день весны – 1 марта 2023 года.
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Что известно о женитьбе Железняка
В первый день весны этот усатый дядя (говорится о Денисе Малюске – 24 Канал) сказал, что теперь одной семьей в Украине стало больше. В свободной и несгибаемой стране, благодаря нашим защитникам,
– написал Железняк.
Железняк и Коваль поженились / Фото Ярослава Железняка
Жених опубликовал фотографию с Ольгой Коваль и министром юстиции Денисом Малюской, который и оформил роспись.
Также Ярослав Железняк отметил, что оказывается в Верховной Раде, можно встретить не только друзей и оппонентов, но и настоящую любовь.
Что известно о Коваль и Железняке
- 33-летний Ярослав Железняк является нардепом Верховной Рады от партии "Голос". Был четвёртым в списке. Он по образованию экономист, учился в Институте международных отношений Киевского университета.
- Политическую деятельность начинал с помощника-консультанта, был советником по вопросам правительства и парламентских отношений министра экономического развития и торговли Украины, а также в составе стратегической консультативной группы по поддержке реформ в Украине (SAGSUR) и советником 16-го премьера Владимира Гройсмана.
- Относительно 31-летней Ольги Коваль, нардепом она стала от партии "Слуга народа". На выборах возглавляла команду Зеленского в Киевской области. В ноябре 2021 года ее исключили из партии, она входит в межфракционное объединение "Разумная политика" Дмитрия Разумкова.