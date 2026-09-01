В Раде не приняли 3 закона, которые могли бы принести Украине более 4 миллиардов долларов, – Зеленский

Президент Владимир Зеленский заявил, что Верховная Рада не приняла три закона, которые могли бы открыть для Украины доступ к более чем 4 миллиардам долларов международной поддержки. По его словам, парламентарии также не приняли еще два закона, предусмотренных программой Международного валютного фонда.

Об этом он заявил в вечернем обращении.

Что сказал Зеленский о провале законов?

Владимир Зеленский заявил, что Украина должна использовать начало осени для подготовки к зиме и обеспечения стабильной работы государства в условиях полномасштабной войны.

По словам президента, речь идет, в частности, о финансировании обороны, социальных выплат и других необходимых расходов государства.

Сегодня в Верховной Раде были отклонены три закона, которые могли бы принести Украине более 4 миллиардов долларов. Еще два закона – также отклоненные – из программы МВФ,

– заявил Зеленский.

Он подчеркнул, что эти средства не принадлежат ни власти, ни оппозиции, потому что международная помощь направляется на нужды всего государства.

Это не средства власти или оппозиции. В Украине не бывает зарплат учителей одной фракции и учителей другой депутатской группы. Не бывает зарплат военных той или иной части зала парламента. И не бывает энергетики так, чтобы свет был только для тех, кто голосует за своих,

– сказал глава государства.

Зеленский заявил, что в этом году от работы правительства и Верховной Рады зависит привлечение для Украины около 30 миллиардов долларов международной поддержки. Часть средств зависит от Кабмина, который должен до 1 ноября принять 44 необходимых решения, еще около 15 миллиардов долларов – от парламента и голосования за конкретные законопроекты.

Речь идет о законопроектах, необходимых для получения финансовой поддержки от международных партнеров.

Он подчеркнул, что решения, требуемые соглашениями с международными партнерами, должны приниматься в интересах государства, даже если они сложны, неприятны или непопулярны. По словам президента, это необходимо для обеспечения фронта, защиты населения и социальных выплат.

Отдельно глава государства призвал парламентариев поддерживать законопроекты, необходимые для европейской интеграции Украины. Он заявил, что голосовать против таких решений, одновременно заявляя о поддержке Европы, нечестно и противоречит интересам государства.

Президент также обратился к политикам, которые уже думают о выборах, рейтингах и собственных политических перспективах.

О выборах подумаете после войны. Нужно голосовать за решения на 30 миллиардов долларов,

– заявил Зеленский.

По его словам, сейчас приоритетом должны оставаться оборона, работа государства и выплаты людям.

Напомним, Верховная Рада будет продолжать работу во время воздушных тревог в Киеве. В Аппарате парламента заявили, что принимают меры для обеспечения бесперебойной работы депутатов и минимизации пауз в законотворческом процессе.

Заседания планируют проводить непосредственно в здании Верховной Рады на улице Михаила Грушевского, 5. Во время сигнала тревоги парламентариям дадут 10 минут, чтобы спуститься в укрытие. В убежище уже подготовлены места для 330 народных депутатов.

По словам народного депутата Ольги Василевской-Смаглюк, голосование в укрытии может происходить с помощью планшетов или телефонов с персональным QR-кодом. В ближайшие дни депутаты планируют протестировать систему, спускаясь в убежище группами по 20 человек. Это должно позволить Раде продолжать работу даже во время длительных воздушных тревог.